Serie D, indisponibile settore ospiti: ad Asti niente tifosi del Sestri - LevanteNews

Niente trasferta ad Asti per i tifosi del Sestri Levante: la notizia è stata data dalla pagina Facebook 27 settembre 1919.

La decisione è arrivata da parte della Questura della città piemontese a causa dell’indisponibilità del settore ospiti dello stadio Censin Bosia di Asti.

“Con riferimento alla stagione agonistica in corso che interessa codesta Società, iscritta al campionato di serie “D” girone A si rappresenta preliminarmente che, dalle informazioni acquisite per il tramite della Questura di Genova, in occasione dell’incontro in programma domenica 31 ottobre p.v. con la compagine del Sestri Levante, è prevista la trasferta ad Asti di circa nr. 20 tifosi ospiti, in gran parte facenti parte di un gruppo di supporters organizzati caratterizzati da tifo attivo – così in una nota la Questura di Asti – Ciò ovviamente determina la circostanza già rappresentata in altre occasioni di dover garantire adeguata collocazione di frange di tifoserie strutturate in settori dell’impianto distinti e separati da quelli occupati dai sostenitori locali. Dunque, sempre nell’intento di prevenire fenomeni di violenza e tutelare la pubblica incolumità, si evidenzia come risulti indispensabile l’adeguamento strutturale della tribunetta riservata alla tifoseria ospite secondo criteri compatibili con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, quali quelli a suo tempo dettagliati in sede di sopralluogo congiunto, già formalizzati in precedente corrispondenza cui la presente fa seguito. Tuttavia, dato atto che, con nota del 24 settembre il Comune di Asti ha qui comunicato come la competente Commissione Comunale non abbia ancora potuto esprimere parere definitivo in ordine ai richiesti interventi di adeguamento afferenti la tribuna “ospiti” dello Stadio, per la mancata produzione della documentazione tecnica richiesta, s’informa codesta società che, in difetto di parere favorevole della citata Commissione Comunale, in occasione dell’incontro Asti-Sestri Levante in programma alle ore 14.30 di domenica 31 ottobre 2021, non potranno essere venduti tagliandi di ingresso a tifosi della compagine ligure i quali, pertanto, non potranno fare ingresso allo stadio comunale, ove sarà ammesso il pubblico locale nella sola tribuna coperta. Sarà cura di codesta Società, qualora non si acquisisca il cennato parere, informare tempestivamente di quanto sopra la società di calcio del Sestri levante e la Lega Calcio”.