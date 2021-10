San Colombano: dimissioni del vicesindaco Giovanni Solari - LevanteNews

Dal gruppo Territorio e Sviluppo di San Colombano Certenoli

Sono state ufficializzate le dimissioni dell’ex Sindaco ed attuale Vicesindaco e Assessore ai LL.PP., Edilizia privata, cimiteri Giovanni Solari.

Convocato per il 5 novembre un consiglio comunale straordinario.

Il gruppo Territorio e Sviluppo esprime il più vivo ringraziamento per il grande contributo dato al Comune di San Colombano Certenoli dall’Amico Giovanni Solari ininterrottamente per oltre 30 anni.

Claudio Solari

Paola Repetto

Mirco Aste

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo

Comune di San Colombano Certenoli