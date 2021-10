Regione: in Consiglio tanti vecchi argomenti da smaltire - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 2 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16

Interrogazione 371 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sui blocchi e i ritardi nelle prenotazioni delle prestazioni sanitarie.

Interrogazione 372 (di iniziativa dei Consiglieri: Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla frana in località Pizzo – Arenzano.

Interrogazione 67 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul restauro della scuola Colombardo di Cengio e nuova destinazione d’uso.

Interpellanza 36 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle iniziative di Regione Liguria sulle ore di tirocinio per gli studenti di medicina.

Interrogazione 323 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla carenza di personale e retribuzione dei medici del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 Liguria.

Interrogazione 349 (Giovanni Battista Pastorino): Su Asso Danza Italia – associazioni del mondo della danza e articolo 8 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Interrogazione 361 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla grave situazione delle prenotazioni di esami diagnostici presso ASL 5 Spezzino con appuntamenti fissati per un ecocolordoppler a due anni dalla data della richiesta del medico.

Interrogazione 362 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Interrogazione 368 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sull’ospedale di Rapallo.

Interrogazione 373 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui fabbisogni e modalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Interrogazione 374 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulle assunzioni di personale infermieristico nelle ASL liguri e la quota di 70 infermieri destinati ad ASL 5 Spezzino.

Interrogazione 377 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla attività di prevenzione del tumore al seno.

Interrogazione 378 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla manifestazione sportiva all’interno del Parco dell’Aveto.

Interrogazione 379 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’esproprio dei terreni necessari per la costruzione dell’ospedale unico in Provincia di Imperia.

Interrogazione 380 (Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Su OSAS – Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.

Interrogazione 381 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul fermo dei lavori ciclabile a sbalzo Ventimiglia.

Interrogazione 382 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’inquadramento della figura professionale dell’onicotecnico.

Interrogazione 383 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sullo screening contro l’infezione cronica da HCV per chi si vaccina contro Covid-19.

Interrogazione 384 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano,Davide Natale, Armando Sanna, Sergio Rossetti): Sulla progettualità in essere in Regione Liguria circa l’offerta formativa e le strutture scolastiche in base al PNRR.

Interrogazione 385 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su Genova capitale europea dello sport 2024.

Interrogazione 68 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’effetto a medio e lungo termine del nuovo pesticida flupyradifurone sulle api da miele.

Interrogazione 69 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle mancate comunicazioni agli automobilisti in occasione dell’incidente sull’Aurelia a Cervo il 24 settembre 2021.

Interpellanza 37 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla VAS e sul progetto di variante al Piano urbanistico del Comune di Genova per l’ampliamento dell’unità produttiva esistente per la fabbricazione di prodotti dolciari in via Carso civ. 111 Municipio IV Media val Bisagno.

Interpellanza 38 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla sospensione dell’offerta formativa pubblica a catalogo rivolta agli apprendisti.

Interpellanza 39 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento della zona franca urbana nel Comune di Ventimiglia.