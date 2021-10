Recco: disagio sociale nelle famiglie, un bando - LevanteNews

Da Francesca Aprilr, ass4essore ai Servizi Sociali Comune Recco

A seguito dei gravi disagi che si sono verificati, nei bambini, nei ragazzi ed in generale nelle famiglie, a seguito dell’emergenza Covid – 19, l’amministrazione del Comune di Recco, nello specifico il settore “Servizi Sociali”, ha pensato ad un progetto:

“Co – programmazione e co-progettazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione di azioni a favore di minori e famiglie”.

Il Bando

PREMESSE

Costruire ambienti familiari, educativo-scolastici e sociali ricchi di affetti, relazioni e stimoli

sul piano socio-emotivo e cognitivo contribuisce in maniera determinante alla qualità dello

sviluppo infantile e della società nel suo insieme.

I bambini ed i giovani che crescono in ambienti avversi dimostrano nel tempo maggiori

difficoltà di comportamento, apprendimento e integrazione sociale, più probabilità di

fallimenti scolastici, di debole inclusione nel mondo del lavoro: la povertà psico-sociale ed

educativa esperita nell’ambiente socio-familiare nei primi anni di vita è un forte predittore

di diseguaglianze sociali e povertà economica.

Da queste evidenze è emersa una nuova consapevolezza circa le responsabilità che le

politiche hanno nel realizzare il grande potenziale insito nell’intervento di promozione del

migliore sviluppo dei bambini e dei giovani, privilegiando azioni di supporto alla

genitorialità.

Il IV Piano Nazionale d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei

soggetti in età evolutiva mette in luce il problema della frammentazione fra sistemi,

istituzioni e servizi nella realizzazione dei processi di intervento.

E’, pertanto, fondamentale favorire un diffuso investimento nell’infanzia e nella

genitorialità, pro-muovendo innovazione nell’intervento con le famiglie da parte del sistema

dei servizi, garantendo armonizzazione nei diversi assetti organizzativi.

La complessità e spesso la frammentarietà dell’intervento dei diversi soggetti impegnati

nel lavoro di accompagnamento di bambini e famiglie, insieme al rapido mutamento delle

configurazioni familiari e degli assetti sociali fa emergere di continuo nuove problematicità.

E’ necessario il superamento della frammentazione e della mancanza di cooperazione tra i

diversi attori degli interventi, occorre una governance complessiva affinchè siano garantite

azioni realizzate in una logica non settoriale, ma trasversale e unitaria.

FINALITA’ DEL PROGETTO

– delineare una visione condivisa dell’area di intervento di accompagnamento della

genitorialità, identificando gli obiettivi trasversali e le azioni che permettono di

raggiungere tali obiettivi;

– definire la governance locale che deve tenere conto dell’insieme dei soggetti e delle

azioni che concorrono alla cura e alla protezione dell’infanzia, migliorando la

conoscenza sull’attività e i mandati dei diversi attori;

– armonizzare pratiche e modelli di intervento, sviluppando specificatamente l’area

delle azioni di promozione e prevenzione e ampliando il ventaglio di opportunità.

IDEE DI RIFERIMENTO

– “genitorialità” è una nozione complessa, che si sviluppa all’interno di uno spazio

sociale ed istituzionale, in un contesto culturale in una certa epoca;

– la “genitorialità” genera un insieme dinamico di risposte ai bisogni dei figli: i bambini

ed i giovani per crescere e ampliare progressivamente le proprie capacità hanno

“bisogni” sul piano fisico, affettivo, cognitivo, emotivo e sociale, che vanno

riconosciuti e soddisfatti nella specificità della storia e del contesto di vita di ciascun

bambino/giovane;

– è fondamentale lavorare per garantire il più possibile ai bambini ed ai giovani

opportunità di crescita, di socialità, di gioco e di apprendimento in contesti educativi

sicuri e di qualità;

– è necessario creare, dare valore e sostenere una rete di servizi educativi capaci di

innovarsi per rispondere a nuovi bisogni, di essere luoghi di ben-essere, di

promozione di uguaglianza educativa e di integrazione culturale e sociale;

– vi è necessità di coordinamento, integrazione e sinergia tra Enti Locali, servizi

sanitari, scuola, altri soggetti pubblici e privati per l’attuazione del ben-essere delle

nuove generazioni;

– lo sviluppo tecnologico, velocissimo e pervasivo, introduce cambiamenti nei modi di

apprendere, relazionarsi, fare esperienza di bambini, giovani e adulti. La tecnologia

dell’informazione e della comunicazione, portano in tempo reale il mondo e i suoi

accadimenti nella quotidianità di bambini, giovani e adulti; i social media stanno

incrementando il flusso degli scambi interpersonali e danno vita a nuove dinamiche

di gruppo; le piattaforme web stanno modificando i modi, i tempi ed i luoghi di

lavoro e di svago.

ASSUNTI METODOLOGICI

– interdisciplinarietà: i diversi soggetti integrano i punti di vista per analizzare in forma

completa e approfondita i bisogni e le potenzialità dei bambini e per progettare in

maniera condivisa gli interventi che possano rispondervi in maniera pertinente;

– partecipazione: il bambino e i suoi familiari costituiscono, insieme ai diversi soggetti

implicati nel percorso di accompagnamento, l’equipe di lavoro (propositivo e

realizzativo);

– trasparenza: la partecipazione della famiglia e di altri componenti non professionali

all’equipe implica l’adozione da parte dei servizi di un linguaggio comprensibile, per

condividere le informazioni;

– valorizzazione delle risorse delle comunità – la “comunità educante”: comunità di

cui la famiglia fa parte. Gli interventi messi a disposizione di tipo socio-sanitario ed

educativo-scolastico vengono integrati da forme di supporto a cui le famiglie

possono accedere in modo informale, migliorando il livello della loro inclusione

sociale e la possibilità di esercitare attivamente la propria cittadinanza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La riforma del Terzo Settore (il Terzo settore segue il Primo settore pubblico, il Secondo

settore commerciale e identifica quegli enti che operano e si collocano al di fuori di questi

due) ha introdotto, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, la categoria di “Ente del

Terzo Settore” (ETS), definito come un ente privato che, senza scopo di lucro, persegue

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o

principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di

erogazione di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o

servizi (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici,

società di mutuo soccorso, imprese sociali (comprese le cooperative), reti associative,

ecc.).

Il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117/2017) individua le forme di sostegno

ed integrazione tra gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le Pubbliche Amministrazioni

(PP.AA.), che convergono su attività di interesse generale (sussidiarietà orizzontale – art.

118 della Costituzione).

Il rapporto di collaborazione sussidiaria (ausiliaria, di aiuto) tra PP.AA. ed ETS è fondato

sulla co-responsabilità, a partire dalla co-programmazione, intesa come individuazione dei

bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari, passando alla co-costruzione

del progetto (del servizio o dell’intervento), poi alla realizzazione del progetto, attraverso la

reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione

delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.

La co-programmazione si sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa, fermo

restando la funzione dell’Ente Pubblico quale amministrazione procedente, ai sensi della

Legge n. 241/1990, nella quale il quadro di conoscenza e di rappresentanza delle possibili

azioni da intraprendere è il risultato della collaborazione di tutti i partecipanti al

procedimento.

Gli ETS sono rappresentativi della “società solidale” e costituiscono sul territorio una rete

capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono

dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell’Ente Pubblico sia preziosi dati

informativi, sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò produce spesso

effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e

degli interventi realizzati a favore delle persone.

PROCEDURA

Per tutto quanto sopra, vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 28/09/2021

ad oggetto: “Co-programmazione e co-progettazione con Enti del Terzo Settore per la

realizzazione di azioni a favore di minori e famiglie. Atto di indirizzo.” il Comune intende

dare avvio ad un percorso sperimentale di co-programmazione e co-progettazione con gli

Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso la stipula di un “patto di sussidiarietà”, ai sensi

della legge 241/1990 e ss.mm.ii., che ha come obiettivo finale la realizzazione di azioni a

favore di minori e famiglie.

Il Comune di Recco intende, quindi, procedere alla verifica dell’interesse alla co-

programmazione e co-progettazione esecutiva territoriale attraverso pubblicazione di

manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il procedimento ad evidenza pubblica è disciplinato come segue:

Gli Enti del Terzo Settore (ETS), così come definiti all’art. 4 del DLgs n. 117/2017, ed altri

portatori di interesse che effettivamente operino, alla data del presente avviso, da almeno

tre anni sul territorio del Comune di Recco possono manifestare il proprio interesse a

partecipare al procedimento, facendo pervenire apposita manifestazione di interesse ad

assumere l’impegno della co-programmazione e co-progettazione attraverso la

sottoscrizione di un Patto di Sussidiarietà nella forma dell’accordo procedimentale ai sensi

dell’articolo 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le azioni co-progettate potranno essere realizzate in forma singola o associata, ma

comunque prevedendo l’individuazione di un unico soggetto capofila a garanzia della

realizzazione delle azioni co-progettate e della loro rendicontazione.

La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata attraverso il modulo

scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Recco, da inviare

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 novembre 2021 all’indirizzo email:

protocollo@comune.recco.ge.it;

A seguito dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, il Comune

procederà all’ammissione dei manifestanti l’interesse al procedimento, dandone

comunicazione individuale via email (quella indicata nel modulo di manifestazione

di interesse).

Si prevede fin d’ora che il primo incontro di co-programmazione tra i soggetti ammessi,

con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e degli uffici comunali, è fissato per

il giorno 18 novembre 2021 ore 14,30 presso la Sala Polivalente – Via Ippolito D’Aste, 21.

Si prevede, inoltre, che il secondo incontro di co-programmazione tra i soggetti ammessi,

con la partecipazione degli uffici comunali, è fissato per il giorno 2 dicembre 2021 ore

14,30 presso la Sala Polivalente – Via Ippolito D’Aste, 21.

Per informazioni:

dott.ssa Luigina Bove

Tel. 0185/7291246

email: luigina.bove@comune.recco.ge.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Seriana Romeo)