Rapallo: tre anni fa la mareggiata che sconvolse il Tigullio, le ferite aperte - LevanteNews

Le previsioni meteo lo avevano annunciato. Nessuno però poteva immaginare la forza della mareggiata che esattamente tre anni fa, in particolare nella notte tra il 29 e 30 ottobre (2018) si è scagliata sulla costa tigullina. Una data che non si può dimenticare. Onde alte oltre 10 metri che scagliavano, colpo dopo colpo, tonnellate d’acqua sul litorale. Il faro di Portofino, alto 32 metri sul livello del mare, svuotato di ogni arredo; la ultracentenaria litoranea 227 per Portofino parzialmente crollata; un pezzo centrale della diga si Santa Margherita spezzato e scagliato in porto; la sede del Circomare colpito e reso inabitabile dalle onde; la diga foranea del porto Carlo Rica crollata, gli yacht ormeggiati ai suoi moli, spazzati via come fuscelli; danni a San Michele di Pagana, alla spiaggia dei Sogni, alle passeggiate di Zoagli; in misura minore nel Tigullio orientale. Senza contare i danni alle strutture private. Le conseguenze sul fronte occupazionale.

Occorre riconoscere che le amministrazioni hanno lavorato in fretta e bene. Anche se restano ancora delle ferite aperte: citiamo la costosissima passeggiata Trelo-Prelo in attesa di finanziamento e la ricostruzione del porto privato di Rapallo.