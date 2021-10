Rapallo: sabato alla bocciofila si parla di gioco d'azzardo e debiti - LevanteNews

Dall’Associazione Consumatori e Famiglie Aps

La pandemia, che stiamo ancora vivendo, ha messo in evidenza alcune criticità della nostra società attuale

che ci portavamo dietro da ormai diverso tempo.

Non è bastato il grido “andrà tutto bene” e nemmeno per un momento fare finta di ritrovarsi sui balconi

come se avessimo recuperato quella socialità che per molti aspetti e settori della vita avevamo perso.

La piaga del sovraindebitamento è ancora uno degli elementi che mettono a disagio le famiglie italiane e

che, durante la pandemia, si è acutizzato ed evidenziato. Non è certo solo colpa del Covid 19 se oggi le

persone si sono più indebitate, ma dobbiamo prendere atto che il dilagare del virus ha amplificato e fatto

emergere il disagio economico latente nel nostro vivere sociale.

Oggi, raccogliamo una situazione sempre più esasperata di famiglie che si trovano indebitate oltre le loro

capacità di restituzione e questo non solo perché gli stipendi sono bassi o perché il lavoro spesso manca.

Spesso le persone si indebitano oltremisura per la mancanza di un’educazione nell’ambito economico e

finanziario. Manca la capacità di saper usare con consapevolezza dei propri risparmi, programmando e

gestendo in modo oculato le risorse, poche o tante che siano.

A questa mancata dimensione di consapevolezza e contemporaneamente di disagio vissuto, spesso si

aggiunge il pensiero magico che un gratta e vinci o una giocata alla slot machine, così come una giocata al

superenalotto possa sbloccare la propria situazione economica dando l’illusione di poter rinnovare il

proprio stile di vita e quello famigliare. Basta poco per ritrovarsi incastrati nella morsa del gioco, basta il

pensiero che un gesto mi possa portare a vincere, così semplice ma anche così pericoloso. Seppur

nell’anno del lockdown il gioco fisico è diminuito e l’aumento del gioco online non è stato così elevato

come le previsioni ipotizzavano, la patologia legata al gioco d’azzardo in Italia continua a mietere molte

vittime.

Assoconfam aps, in collaborazione con l’Associazione Le Metamorfosi aps organizzano una serie di

workshop in presenza. Il desiderio è quello di raggiungere sia i giovani che gli ultrasessantacinquenni, due

categorie particolarmente fragili per la loro configurazione socio-evolutiva. Ma in generale le famiglie nel

loro complesso. Spesso è l’intero nucleo famigliare a soffrire quando un membro di esso gioca d’azzardo in

modo patologico.

Gli incontri verteranno proprio sul tema del Disturbo da Gioco d’Azzardo e del sovraindebitamento delle

famiglie. Si parlerà in particolare dei fattori di protezione e di rischio con una particolare attenzione sul

come può essere vissuto il gioco nelle sue diverse dimensioni e sulla consapevolezza delle insidie che

spesso si nascondono. Si affronterà anche il tema della programmazione delle risorse (bilancio famigliare) e di come la consapevolezza di questo possa essere un’ottima forma di protezione rispetto al DGA. Per ultimo

si affronterà anche il tema delle modalità per chiedere aiuto, per cercare e trovare supporto.

Quando e Dove

Nel mese di Ottobre durante il mese dell’educazione finanziaria all’interno della manifestazione

Edufin2021 promossa come ogni anno dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle

attività di educazione finanziaria.

Gli incontri verranno organizzati in presenza presso i seguenti centri di seguito elencati.

Per la partecipazione agli eventi è necessario essere provvisti di Greenpass e l’iniziativa si svolgerà nel

rispetto delle normative di prevenzione alla diffusione del Covid 19.

Dopo le tappe di Roma, Gorgonzola e Arezzo, sabato 30 ottobre ore 18,00 a Rapallo presso la Bocciofila “M. Gandolfi”, piazza Cile 1.