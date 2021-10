Prima Categoria, campo e mercato: per la Cogornese due volti nuovi - LevanteNews

Quarto turno di campionato e altro impegno per la Cogornese ospite domenica del PSM Rapallo squadra tra le più competitive della categoria e che nei due scontri recenti di Coppa Liguria aveva ben impressionato.

Una sfida che mette di fronte due compagini per ora protagoniste di questo inizio di campionato e che cercheranno entrambe di ben figurare: per la Cogornese l’ ambizione di prolungare la striscia positiva di risultati utili, per i padroni di casa l’ obiettivo di tornare alla vittoria che manca loro da due turni.

La società rossoblu in questi giorni ha avuto anche occasione di salutare Federico Tripoli che ha deciso di affrontare una nuova avventura sportiva e al quale vanno i nostri ringraziamenti e un grande in bocca al lupo. Abbiamo registrato una partenza ma abbiamo anche accolto due nuovi volti, Manuel Caselli difensore lo scorso anno nelle fila della Sammargheritese, e Marco Gerace, attaccante con trascorsi nei settori giovanili del Casarza Ligure e Rivasamba