Portofino: martedì 2 novembre screening anti Covid - LevanteNews

Dal Comune di Portofino

Il Comune di Portofino ha deciso di effettuare – martedì 2 novembre dalle 14 alle 18 all’interno del Teatrino Comunale – un pomeriggio di tamponi gratuiti per i residenti, al fine di monitorare la situazione Covid nel Borgo.

Per poter accedere al servizio sarà necessario prenotarsi al numero 3485623631, attivo dalle 8 alle 12, nelle giornate di sabato 30 e lunedì 1.

Il comune di Portofino ricorda come la prestazione sia gratuita per tutti i residenti. Per gli operatori commerciali che vogliono accedere al test- non residenti – il costo del servizio è pari a 15 euro.