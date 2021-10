Liguria: "Presenza dei cinghiali problema per l’agricoltura e la sicurezza di cittadini” - LevanteNews

“Un’interrogazione per porre al centro del dibattito del Consiglio il problema della presenza degli ungulati sul nostro territorio. Sempre più spesso le cronache riportano notizie della presenza di questi animali che devastano le colture mettendo in ginocchio gli agricoltori e danneggiando tutto ciò che trovano tra loro e il cibo. Questo problema si protrae da tempo e oggi diventa insostenibile. In alcune parti della Regione si era arrivati al punto di realizzare recinti che delimitassero interi territori. Bisogna che dopo anni di immobilismo, la Regione passi ai fatti. Non è solo un problema di rimborsi dei danni subiti. Perché in molte occasioni gli agricoltori rinunciano alla richiesta e in altri casi i danni vengono fatti a terreni coltivati da hobbisti e il rimborso non gratifica quanto subiscono e la logica conseguenza, in molti casi, è la decisione di abbandonare la coltivazione di quel terreno”. Così Davide Natale, consigliere regionale del Pd, torna sul tema ungulati.

“Pieno sostegno a tutti quei Sindaci che, nonostante privi di competenze istituzionale, sono in prima linea per provare ad arginare questo fenomeno. Sindaci che non si possono lasciare soli nell’affrontare questa emergenza. Bisogna coinvolgere gli Enti Parco, sia nazionali che regionali, per sostenere e facilitare le attività di abbattimento e per prevedere altre forme di contenimento del problema. In questi giorni è partita una petizione organizzata dalla Cia Liguria per chiedere la modifica della delibera che regola il controllo degli ungulati e maggiori risorse per i risarcimenti dei danni. Un’iniziativa che va sostenuta con forza e che sottoscriverò, come nel passato si sono sostenute iniziative simili, una per tutte la manifestazione che si è tenuta nei primi giorni di luglio dalla Coldiretti in Piazza De Ferrari. Attendo la risposta alla mia interrogazione e auspico che siano intervenute sostanziali novità rispetto al passato perché il problema è noto da tempo, le rivendicazioni sono rimaste quelle degli ultimi anni e il tempo che passa inutilmente rischia di dare il colpo definitivo al settore”.

“Non si deve sottacere che sta diventando anche un problema di sicurezza per i cittadini perché in molte occasioni gli animali si spingono nei centri abitati e si trovano nelle strade cittadine. E’ l’ora di intervenire al fianco di chi oggi prova, attraverso gli abbattimenti e altri interventi, a contenere il fenomeno sapendo che queste attività non sono sufficienti per risolvere il problema”.