Lavagna: "La banalità e l'odio di Halloween" - LevanteNews

La parola “Halloween” deriva dall’irlandese All Hallows’ Eve dove All=tutti, Hallows=santi e Eve= vigilia, Il significato della parola è quindi: vigilia di tutti i santi (Ognissanti).

Già questo potrebbe far capire alla gente che la chiesa non è contro Halloween perché la chiesa stessa invita a festeggiare e onorare i Santi che sono coloro che hanno vissuto la fede e il rapporto con Dio in maniera esemplare, con esemplare amore verso di Lui e verso gli uomini. I Santi infatti sono il riferimento concreto di ogni cristiano, perché sono uomini normali come noi che ci hanno dimostrato che si può vivere un’esistenza donandosi al bene, all’amore. La Patrona e Protettrice dei Santi è la Madonna che è anch’essa una donna normale come noi.

Ma allora perché la vigilia della festa dei Santi è diventata un secondo carnevale di mostri, streghe, vampiri, diavoli e figure orribili e un gioco macabro per i bambini?

Halloween deriva infatti dall’antica festa celtica di Samain, che si pronuncia Sowiin. Nell’Irlanda dei Celti, Samhain, che corrisponde al capodanno celtico, era il passaggio dalla fine dell’estate all’inizio dell’inverno, dal vecchio al nuovo anno, che iniziava per loro il 1° novembre. Samhain, in gaelico, significa infatti “summer’s end”, fine dell’estate. Il nome Halloween, nato a seguito della sovrapposizione della ricorrenza religiosa a quella pagana prese appunto il nome da “All Hollow’s Eve” (la vigilia di tutti i santi).

Perché il capodanno Celtico era festeggiato in autunno? I ritmi del tempo erano scanditi dai campi e dagli allevamenti. I celti, erano pastori e agricoltori. Il bestiame veniva riportato a valle alla fine della stagione estiva, in previsione dell’inverno, mentre invece incominciava la stagione nuova della semina, con il grano che si avviava verso una futura germinazione. La vita sottoterra taceva, in attesa di un rinnovamento, come tacevano i morti ai quali era dedicata tale festa. La festa quindi ricordava la nuova vita dormiente sotto terra, i semi che nell’inverno si preparavano per poi esplodere in primavera in contrapposizione alla vita attiva di altre piante durante l’inverno. Questo paragone ricordava agli uomini che esistono 2 realtà: una vita reale sulla terra e una vita parallela dei defunti che ci ricorda che dopo questa vita ce ne sarà un altra e che ci rende consapevoli che a volte gli spiriti buoni (i parenti, gli amici, i genitori) ci aiutano e intercedono positivamente per noi dall’aldilà e che gli spiriti cattivi ci possono condizionare inducendoci a fare il male (da questo il rito di indossare maschere per esorcizzare la paura e per non farsi riconoscere e spaventare i defunti ritenuti potenzialmente malvagi per tenerli lontani facendo loro offerte di cibo e danzando attorno a grandi falò travestiti da creature mostruose). Per i Celti, infatti i giorni tra ottobre e novembre erano per tradizione il periodo di maggior contatto tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Anche le zucche intagliate risalgono a Samhain: per il 31 ottobre i Celti intagliavano nelle patate volti terrificanti, per scacciare gli spiriti maligni. I tuberi furono poi sostituiti con le zucche quando gli irlandesi, giunti negli Usa, scoprirono che queste ultime erano decisamente più facili da intagliare.

Come spesso accadde nel corso della storia la Chiesa cercò di sostituire questo rito pagano del capodanno celtico, già esistente, con la festa di Ognissanti, festa che inizialmente veniva festeggiata, sia a Roma che in altre località italiane, il 13 maggio, in ricordo della consacrazione del Pantheon nel 610 a opera di Papa Bonifacio IV che lo aveva consacrato alla Vergine Maria e a tutti i santi e martiri. Fu papa Gregorio IV, nell’ 835 che scelse il 1 novembre come data per ricordare i santi apostoli e tutti i santi, martiri e confessori. Nel 1475 poi, Ognissanti divenne festa obbligatoria per tutta la cristianità nel 1475 per volere di Sisto IV.

Per cristianizzare interamente il capodanno celtico, oltre ad Ognissanti, la chiesa istituì, il 2 novembre 998, anche la festa dei defunti . Fu Odilone di Cluny ad ordinare ai cenobi dipendenti dell’abbazia, di fare la commemorazione dei morti a partire dal vespro del primo novembre, mentre il giorno seguente i sacerdoti avrebbero offerto al Signore l’Eucarestia pro requie omnium defunctorum (per le anime di tutti i defunti). Il rito poi si diffuse nel resto dell’Europa con il significato che i “vivi” pregano per i propri defunti nella speranza, un giorno, di poterli abbracciare nuovamente.

Tornando ad Halloween fino a qualche decennio fa, questa ricorrenza era celebrata soprattutto nei Paesi del nord Europa e negli USA, un momento dell’anno in cui soprattutto i bambini si mascheravano da mostri e streghe e andavano di casa in casa a bussare alla porta declamando la famosa frase “trick or treat”, “dolcetto o scherzetto”.

Poi la festa è stata riscoperta in Europa importandola in senso soprattutto commerciale ed ha assunto una fisionomia goliardica. Anche presso gli adulti ora Halloween è diventata una ricorrenza da celebrare con spirito “pagano”, una sorta di Carnevale autunnale, in cui sono ammessi scherzi, travestimenti, trasgressioni, il tutto sempre condito con un po’ di macabro: streghe, vampiri, mostri, zoombies e quant’altro.

Ma allora, mettendo per un momento da parte il giudizio della chiesa, che cosa ha a che fare questo Carnevale Macabro con noi europei? Niente. La dittatura commerciale moderna ci ha convinto che Halloween è una festa per i bambini nella quale è giusto comprare ogni sorta di gadget macabri da collezionare. E’ diventata indispensabile un po’ come l’automobile innovativa “tutto sotto il tuo controllo”, o il vestito firmato, o l’ultimo elettrodomestico. L’arte del commercio e della pubblicità è quella di convincere la massa che anche la cosa più inutile è indispensabile, che anche l’oggetto più insignificante produce la felicità. Il problema è che Halloween è anche un giorno in cui succedono cose macabre, e solo un ingenuo può dire che non è vero, è un’occasione per riti satanici e sedute di occultismo. La cosa più grave però è che in questo giorno viene banalizzato il male, l’odio, lo scherno, la sopraffazione, la violenza, l’omicidio, il bullismo, il cinismo, il sadismo, vengono imitate figure come diavoli, streghe, mostri, assassini, sadici sanguinari, come se non ce ne fossero abbastanza nella società reale. In questo giorno su queste cose ci si può ridere. La cosa più grave è che in molte scuole, anche elementari, le maestre si danno da fare per organizzare la “Festa di Halloween” per i bambini a scuola, che ovviamente va bene per tutti e non è come l’insegnamento della religione che a qualcuno può dare fastidio. In alcune città in questo giorno si celebra la giornata della blasfemia, divertendosi a dire bestemmie sui Dio i santi e la Madonna (tanto le ingiurie sui santi e la madonna per la legge italiana sono lecite ed è punibile solo l’offesa verso Dio ma solo se l’offesa è pubblica e ci sono testimoni che hanno voglia di coinvolgersi in un processo che dopo anni pronuncerà una sentenza ridicola).

Provate a pensare se con tutti questi riti, scherzi, maschere, burle, riuscite a consolare qualcuno. Questi “scherzetti” non aiuteranno nessuno a sentirsi meno solo (in una società dove l’emarginazione e la solitudine e l’indifferenza regnano), non faranno sentire nessuno più amato (in una società in cui nessuno parla di amore, tanto meno la televisione), non aiuteranno nessuno a riflettere su realtà importanti come l’onestà, la famiglia, la lealtà, l’altruismo, la generosità, il dono di sé, il sacrificio. Halloween stravolge e ridicolizza il dolore che è la colla che lega gli eventi della vita. Chi non comprende il dolore non potrà mai essere felice. Questa è l’ultima frase che ha pronunciato Nadia Toffa prima di morire: “Ho imparato a non odiare il dolore per imparare ad amare la vita”.

