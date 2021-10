Lavagna: dal 3 novembre chiusura cimitero Cavi per abbattimento pini - LevanteNews

Dalla Segreteria del Sindaco di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e il Consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante scusandosi anticipatamente per il disagio, informano i cittadini che, a partire dal giorno 3 novembre pv., inizieranno i lavori di abbattimento delle piante di pino esistenti presso il Cimitero di Cavi che, allo stato attuale, rischiano di costituire un grave pericolo per la pubblica incolumità, oltre a creare un possibile danno alle strutture cimiteriali esistenti. .

I lavori verranno eseguiti dalla Ditta Bio System srl unipersonale di Chiavari, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione agronomica firmata dal Dott. Riccardo Rinosi. Trattandosi di interventi complessi e problematici, non risulta possibile indicarne con precisione l’effettiva durata, anche se si presume che, salvo imprevisti ed avversità meteologiche, i lavori potrebbero protrarsi per circa 30 giorni e, per questo motivo, durante tale arco temporale il Cimitero dovrà rimanere chiuso. Sarà naturalmente consentito lo svolgimento dei funerali, previo accordo con l’Ufficio Servizi Cimiteriali.