Chiavari: "Entella, un posteggio in area Sic, osserveremo" - LevanteNews

Da Pierluigi Biagioni (Europa Verde – Verdi -Tigullio) e Angelo Spanò (co- portavoce metropolitano Europa Verde – Verdi)

Sentire e leggere che sulle sponde del fiume Entella, non dovrebbe sorprenderci più di quel tanto ! infatti l’area golenale dell’unico fiume , seppur breve, del levante ligure, è sempre stata occupata, dapprima, come servitù militare per la caserma Telecomunicazioni, e di seguito, sulla stessa distanza dal fiume, da diverse attività commerciali !!

Quello che maggiormente sorprende, e quindi il Puc non dovrebbe permetterlo, è il progetto di un silos per auto in area agricola. Abbiamo sempre perorato l’idea che le autovetture dovrebbero essere “appilate”, soprattutto in Liguria, terra avara di spazi, ma abbiamo sempre chiesto con forza di costruire sul costruito, senza rubare spazi utili e preziosi per attività agricole o ludiche e senza aggiunta di eccessivo cemento!

Il parcheggio progettato invece , insiste su questo terreno, che, magari al momento non utilizzato, lo ripetiamo , in area golenale! Sappiamo che si può anche costruire in cemento armato, (ad es. un silos ) ma su palafitte o strade sopraelevate su piloni, in modo tale da lasciare espandere le acque di piena, senza che le stesse provochino danni. E comunque, siamo contrari, lo ripetiamo, al cemento in area golenale ed, ancor peggio, a parcheggi a raso!

Saremo comunque attenti allo svolgersi dell’operazione, nelle sue varie autorizzazioni, valutando, eventualmente, il rivolgersi alla Procura della Repubblica!

Dalla parte di Lavagna, tra l’altro, un diabolico muro sta nascendo contro ogni logica alluvionale futura nei tempi duecentennali! Attualmente a lavori fermi per interventi della Sovrintendenza! E parliamo anche di paesaggio, considerando che il fiume Entella, per quanto, come già detto di breve corso, è zona Sic di ripopolamento aviario ! se tutto questo non basta…