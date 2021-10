Turismo: "La Liguria passa dall'11° al 6° posto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

La Liguria scala ben 11 posizioni nella classifica della reputazione turistica 2021 rispetto al 2020: la nostra regione fa registrare la miglior performance in questa classifica stilata dall’istituto di ricerca Demoskopika, passando appunto dal 17° posto del 2020 al 6° di quest’anno.

Il report si basa sull’analisi di pagine web, social media, recensioni, e misura appunto la reputazione di un dato territorio sul fronte dell’offerta e dell’attrattività turistica.

“Si tratta di un risultato di grandissimo prestigio – commentano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore al Turismo Gianni Berrino – che certifica come la Liguria, grazie a un costante lavoro di promozione e valorizzazione e al lavoro di tutti gli operatori del settore, stia diventando una meta sempre più apprezzata dal pubblico, una destinazione in grado di soddisfare le esigenze più diverse, 12 mesi l’anno. I risultati sulle presenze di questa estate, con i mesi da giugno ad agosto che hanno fatto registrare quasi 7 milioni di presenze, confermano concretamente la grande attrattività della Liguria”.