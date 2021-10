Sestri canali di corso Colombo: terminati i lavori di pulizia - LevanteNews

A Sestri Levante sono terminati i lavori di pulizia con escavatore a risucchio dei canali di corso Colombo, inseriti nel grande progetto di sistemazione e potenziamento della rete acque bianche per la prevenzione degli allagamenti.

In particolare questo intervento ha consentito di liberare i canali da 95 tonnellate di materiale e si aggiunge ai numerosi lavori portati avanti in questi anni, come la pulizia dell’attraversamento di via Fascie e la mappatura e pulizia dei tombini (circa 700).