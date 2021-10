'Santa': a 'Spazio aperto' "La versione di Dionigi Galeni" - LevanteNews

Da Marina Marchetti – Servizi bibliotecari Comune Santa Margherita Ligure

Sabato 30 ottobre alle ore 16,30 – presso la Sala di Spazio Aperto di Via dell’Arco si terrà l’ incontro con l’autore Claudio Ciarlo che per l’occasione presenterà il suo romanzo storico “La versione di Dionigi Galeni”.

I fatti narrati in questo libro appartengono alla storia del Mediterraneo nell’età di Carlo V e Solimano il Magnifico. Dionigi Galeni racconta la sua vita straordinaria e la sua versione sulle relazioni e i conflitti tra «l’Impero su cui non tramonta mai il sole» e «l’Asilo della felicità»; «la Serenissima», «la Superba», i Cavalieri di Malta e i reis della Berberìa. Il romanzo è un viaggio nella memoria di uno schiavo che fece la Storia di Lepanto, che governò Tripoli, Tunisi e Algeri e divenne capudàn pascià della grande armata di mare dell’impero ottomano.

Dionigi Galeni era il vero nome dell’ammiraglio Uccialì, delfino di Turgut, il terribile corsaro conosciuto anche come Dragut. Calabrese di nascita, ancora ragazzino Dionigi venne catturato dai pirati saraceni, si convertì all’Islam e in seguito divenne uno dei più temuti corsari del suo tempo.

Claudio Ciarlo è nato a Montaldo in Calabria, vive e lavora a Sardigliano, in provincia di Alessandria. Laureato in filosofia con una tesi sui “Quaderni del carcere di Antonio Gramsci”, ha curato con Stefano Sassi la pubblicazione di “La luminosa e altre storie: un libro fotografico dedicato a Serravalle” (1998); “Obì: racconti in tre tempi (2001)”; “La città sottile in Saluti dal Novecento (2003)”; “1561” (2014).

Iniziativa organizzata dai Servizi Bibliotecari in collaborazione con il Museo del Mare di Santa Margherita Ligure – E’ gradita la prenotazione cell. 3357587776

L’ingresso agli eventi è riservato alle persone munite di Green Pass o esentate dalla vaccinazione con certificazione sanitaria.