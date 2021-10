Recco, un convegno per parlare di ambiente e sostenibilità - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Venerdì 29 ottobre, ore 17.30 in piazza Nicoloso da Recco, il sindaco Carlo Gandolfo aprirà il convegno dal titolo “Terra e Acqua: la cura dell’ambiente tra sostenibilità e tradizione” organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Genova, in collaborazione con l’associazione culturale Kores. Nel 2020 l’Amministrazione comunale e l’InBar siglarono il protocollo d’intesa per promuovere l’educazione ambientale e la sostenibilità della città. Il convegno è stato promosso dall’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

“Le città e i territori locali svolgono un ruolo fondamentale per le attuazioni delle politiche di sostenibilità ambientale – dichiara il sindaco Gandolfo – e in quest’ottica il Comune si sta impegnando nell’ambito del risparmio energetico, in particolare con progetti come l’efficientamento degli edifici pubblici e attraverso il piano di riqualificazione degli impianti d’illuminazione. Abbiamo, inoltre, firmato il protocollo del Ministero dell’Ambiente per una Recco senza Plastica, un documento che impegna l’Amministrazione alla riduzione delle plastiche monouso”.

Il Comune di Recco ha anche promosso le iniziative di informazione e formazione sulla robotica che i giovani ricercatori di Beinn (già vincitori delle olimpiadi di robotica del 2019 con Hydrocarbot, lo spazzino del mare) stanno portando avanti, a servizio dell’ambiente, con laboratori dedicati ai più piccoli.