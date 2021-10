RASSEGNA STAMPA. Asl 4: 10 nuovi contagi, 5 classi in quarantena - LevanteNews

Oggi, giovedì 28 ottobre, auguri a Simone. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Chi patisce in gioventù gode in vecchiaia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Nella Asl 4 ieri 10 nuovi contagi e 5 classi in quarantena in 48 ore”; “A Sestri tamponi a prezzo calmierato”; “Noi vaccinati con Johonsono pronti alla dose aggiuntiva”; “Asl 4 già 22 operatori sospesi, solo 6 quelli senza green pass”.

Sestri Levante: ospedale, riapre riabilitazione “Ma servono più servizi”. Sestri Levante: Ghio unica candidata ligure al titolo di sindaco più virtuoso. Chiavari: recupero della palazzina del tè, in primavera prime aperture. Chiavari: dialogo interreligioso a Telepace. Chiavari: le Repubbliche partigiane embrione del futuro Stato democratico. Chiavari: lavascale spacciava ai clienti che lo raggiungevano nei palazzi dove lavorava. Chiavari: lite condominiale per una micetta. Carasco: bracconieri nel torrente Lavagna, sequestrata una rete.

Rapallo: due condanne per la morte di Salvatore Faenza, ex consigliere comunale. Rapallo: all’interno del furgone in bilico sul vuoto, operazione da manuale per salvarlo. Santa Margherita Ligure: vigili sempre senza divisa, opposizione all’attacco. Portofino: una cantina di vini e liquori sotto il mare. Portofino: festa dell’Halloween nel borgo.

Ne: Giampedrone ieri alla frana di Santa Lucia dopo le tappe a Moneglia e Casarza Ligure. Borzonasca: agricoltori, incontro sugli aiuti economici. Santo Stefano d’Aveto: Daniele, 19 anni, la sua tenacia è più forte dei cinghiali.