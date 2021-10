Portofino: "Cosa spetta Toti a confermare la perimetrazione del Parco" - LevanteNews

Dall’onorevole Roberto Traversi

“Mi domando cosa stia aspettando il Presidente Toti a definire la sua proposta di perimetrazione del Parco Nazionale di Portofino se, a quanto dice, non condivide ciò che ha proposto ISPRA. Ovviamente mi auguro una proposta seria e non quella circolata in queste settimane di un Parco Nazionale ridotto a tre Comuni e che comprende solo il litorale marino”.

Alcuni Comuni quali Chiavari, Zoagli, Rapallo hanno rivisto la loro posizione e oggi aderiscono alla proposta di istituzione del Parco Nazionale pur non avendo ancora comunicato formale adesione al Mite. Il Mite intanto sta andando avanti con la composizione del comitato di gestione. In assenza delle designazioni sarà il sindaco del Comune ad assumere l’incarico.

“Oggi c’è bisogno di vedere l’impegno di tutte le parti interessate per convergere sull’obiettivo di istituzione del Parco senza far passare ulteriore tempo, in primis mi rivolgo al Ministro Cingolani che deve diventare il garante e l’esecutore dei progetti già presentati ai Comuni interessati senza tentennamenti ulteriori, magari conseguenti alle posizioni del Presidente Toti”.