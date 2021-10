Pallanuoto: la rosa del Lavagna per il campionato A2 - LevanteNews

Dall’Asd Lavagna ’90

Il team di pallanuoto, fiore all’occhiello della ASD Lavagna’90, è pronto per ripartire dopo due stagioni difficilissime per le problematiche legate alla pandemia. La stagione 2021-22 inizierà sabato 13 novembre, le formazioni che prenderanno parte al girone Nord oltre alla Lavagna90 sono le seguenti:

DE AKKER TEAM BOLOGNA, BOGLIASCO1951, RNCAMOGLI, SPORTIVA STURLA, CROCERA STADIUM, RNIMPERIA,RN ARENZANO, PRESIDENT BOLOGNA, COMO NUOTO, BRESCIA WP, TORINO81

In seguito alla crescita del vivaio interno e in linea con gli intenti della società, è proseguito in queste difficili stagioni il lavoro di ringiovanimento e rinnovamento della rosa. I volti in ingresso di questa stagione oramai alle porte sono, il centro vasca Daniele Elefante proveniente dalla R.N. Sori, Samuele Casagrande proveniente dal Rapallo Nuoto, lo straniero Andreas Galea in prestito dalla formazione maltese SAN GILJAN ASC. e dulcis in fundo il ritorno di Federico Cimarosti che dopo una stagione nella massima serie rientra a Lavagna.

Non fanno più parte della rosa il grandissimo capitano Alessandro Casazza, il portiere Alessandro Benvenuto, Marco Stanchi e, momentaneamente in prestito alla Chiavari Nuoto, il nostro Sebastian Botto. La società ringrazia i ragazzi per l’attaccamento e la professionalità dimostrata in queste difficili stagioni.

ATLETI

Antonio GABUTTI. PORTIERE 1999

Pietro CAPELLI. PORTIERE 2002

Matteo PEDRONI. DIFENSORE 1997

Matteo BOTTO. DIFENSORE 2003

Samuele CASAGRANDE. DIFENSORE 1991

Federico CIMAROSTI. CENTROVASCA 1994

Andreas GALEA. CENTROVASCA 1996

Daniele ELEFANTE. CENTROVASCA 1990

Luca PEDRONI. ATTACCANTE 1998

Francesco LUCE. ATTACCANTE 1999

Pietro PRIAN. ATTACCANTE 1998

Pietro VARIO. ATTACCANTE 2003

Elio MENICOCCI. CENTROBOA 1991

Lorenzo MAGISTRINI. CENTROBOA 1998