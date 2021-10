Non si conoscono o non sono state rese note le cause. Questa mattina un incendio si è sviluppato a Pontori, frazione di Ne, in Val Graveglia”. Il rogo si è sviluppato in una struttura in cemento armato piena di balle di fieno. Spente le fiamme, i vigili del fuoco di Chiavari hanno dovuto smazzare tutte le balle per spegnere i focolai che si erano sviluppati in una materia facilmente infiammabile. I danni tuttavia sono stati contenuti e lomitati al solo fieno.