Monterosso: quando la solidarietà chiama il comune risponde - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Monterosso

Si è tenuta a fine luglio una cena di solidarietà che ha visto coinvolti attivamente diversi esercizi commerciali e molti volontari che, insieme alla Pubblica Assistenza, sono riusciti non solo a creare un’atmosfera di collaborazione e coesione tra cittadini, ma anche a raccogliere circa 13mila euro accreditati sul conto della P.A.. Le donazioni sono continuate a pervenire anche dopo la data dell’evento, occasione in cui si è venuti a conoscenza di chi fosse il beneficiario.

Testimonianza di un paese ancora unito indissolubilmente nella memoria di Renzino De Simoni. Gratificati da questa dimostrazione di generosità, Associazioni, esercenti e volontari tornano ancora una volta in campo per tendere una mano a chi ne ha bisogno. Questa volta la raccolta avverrà durante un pranzo che si terrà sabato 30 ottobre in Piazza Garibaldi. Il messaggio è chiaro «Quando la solidarietà chiama Monterosso risponde!»