Lavagna, concessioni demaniali: arriva la proroga per le istanze di rinnovo - LevanteNews

Dalla segreteria del sindaco di Lavagna

L’ Assessore al Demanio del Comune di Lavagna Arch. Enrico PIAZZE comunica che:

LA GIUNTA COMUNALE, nella seduta del 18 Ottobre 2021 HA DELIBERATO di PROROGARE al 31/12/2021 i termini per l’ invito ai soggetti già concessionari a presentare le istanze di rinnovo delle concessioni ai sensi dell’ art. 37 del Cod. Nav. e dell’ art. 6 comma 2 della L.R. n. 26/2017

Ciò in attesa del pronunciamento dell’ Adunanza plenaria del 20 ottobre 2021 disposta dal Presidente del Consiglio di Stato, con proprio decreto del 24 maggio 2021, n. 160; le motivazioni dello stesso saranno rese note, presumibilmente, entro la fine dell’ anno;

VENGONO INOLTRE CONFERMATI i restanti indirizzi formulati agli Uffici competenti per cui si provvederà, in caso di mancata presentazione delle istanze di rinnovo a redigere e pubblicare bandi per la nuova assegnazione delle concessioni scadenti il 31/10/2022 sulla base delle procedure indicate dalla L.R. n. 26/2017, restando salvi ed impregiudicati gli effetti di eventuali sopravvenienze normative, condivise con l’ Unione Europea, che dovessero prevedere una diversa disciplina della materia.