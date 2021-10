Chiavari: “Saloncino dell’orientamento” virtuale per le scuole secondarie - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Questa mattina l’incontro tra l’assessore all’istruzione Fiammetta Maggio e i dirigenti degli istituti scolastici di secondo grado, presenti sul territorio del comune di Chiavari, per organizzare le modalità di svolgimento del “Saloncino dell’orientamento scolastico virtuale” attivo e consultabile a partire da venerdì 19 novembre 2021.

“Dal 16 al 18 novembre a Genova, presso i magazzini del Cotone e online, si svolgerà il Salone dell’Orientamento al quale parteciperanno anche nostre realtà scolastiche – spiega l’assessore all’istruzione, Fiammetta Maggio – Insieme ai rappresentanti delle scuole cittadine abbiamo valutato la possibilità di attivare, come avvenuto lo scorso anno, un’ apposita piattaforma online dedicata alla presentazione di tutti gli istituti scolastici di secondo grado di Chiavari. Sarà quindi possibile, attraverso il sito del comune, accedere ad una sezione online in cui si potranno reperire informazioni sull’offerta formativa locale, sui corsi e insegnamenti specifici, oltre a fissare appuntamenti per colloqui informativi. Le restrizioni ancora in vigore dovute all’emergenza sanitaria, hanno reso opportuno mantenere questa formula, che garantisce ai nostri studenti la possibilità di valutare le singole scuole ed effettuare scelte consapevoli e adeguate per il loro futuro”.