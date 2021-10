Chiavari: "Campo militare del cimitero in stato di degrado" - LevanteNews

A Chiavari, come altrove, sono iniziate le visite al cimitero per pulire le tombe, sistemarvi fiori e un lumino in vista della celebrazione dei Defunti. Lamentele riguardano il campo militare che sembra in stato di abbandono e degrado. Tra le altre è visibile anche la tomba di Tito Groppo. A Recco un gruppo di giovani volontari che fa capo alla parrocchia centrale, si incaricano di porre un fiore su ogni tomba abbandonata. Lo stesso modello potrebbe essere esportato anche in altri Comuni. A Chiavari potrebbe prendersi cura del campo militare la caserma interforze di Caperana.