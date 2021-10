Camogli: “Il Porto delle Storie”, proseguono gli appuntamenti con il fumetto - LevanteNews

Da Inform Arts

L’edizione 2021 de Il Porto delle Storie, la manifestazione che porta a Camogli nomi importanti nel campo del fumetto e dell’illustrazione, entra nel suo secondo tempo. Chiuse infatti le prime mostre, dedicate alla nascita di Corto Maltese e alle “donnine” di Anna Merli, nel fine settimana si inaugurano altre tre esposizioni nuove di zecca.

A Castel Dragone arriva Ivo Milazzo, il celebrato creatore del personaggio western Ken Parker, che mette in mostra emozionanti esempi della propria arte di china e acquerello, esponendo pagine dal suo libro dedicato a Fabrizio De André e al revival della Liguria anni ’60 Giuli Bai & Co, tutti personaggi di una terra verticale come li chiama il loro autore.

Ligure è anche Andrea Ferraris, che nelle sale del Civico Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”, quasi suo omonimo, porta in mostra Arie di mare, pagine dagli ultimi suoi romanzi disegnati, anch’essi odorosi di salmastro, La lingua del diavolo e Una zanzara nell’orecchio, oltre ad anticipazioni della sua prossima opera ambientata proprio a Genova: Sensasciou.

Inaugura invece nella Galleria P46 Sportivamente, in cui il prolifico fumettista milanese Paolo Castaldi presenta movimentati disegni tratti da alcuni dei suoi svariati libri dedicati a grandi personaggi del calcio, tra cui Diego Armando Maradona e Zlatan Ibrahimovic, oltre a immagini di forte impatto consacrate al mondo drammatico del pugilato.

Le inaugurazioni delle tre mostre si susseguiranno nelle rispettive sedi espositive tra le 17 e le 19 di venerdì 29. Invece il giorno dopo, sabato 30 alle ore 11, nel Ridotto del Teatro Sociale i tre autori si racconteranno al pubblico in un incontro a più voci condotto dal curatore della manifestazione Ferruccio Giromini.

Le mostre di Castel Dragone e Galleria P46 saranno aperte venerdì-sabato-domenica con orario 10-13 e 14-17.

La mostra del Museo Marinaro sarà aperta da martedì a domenica con orario 9-12.

Tutte le mostre chiuderanno domenica 14 novembre.

Ma Il Porto delle Storie promette di riaprirsi a Camogli anche nel 2022.

Nata per volere del Sindaco Francesco Olivari, la manifestazione è curata dal critico e storico dell’immagine Ferruccio Giromini, con la collaborazione dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camogli. Si ringraziano inoltre Bruno Sacella, Direttore del Civico Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”, Guido Risicato della Galleria P46 e Ružica Babić della Libreria dell’Arco di Santa Margherita.

il catalogo della manifestazione sarà distribuito ai visitatori gratuitamente, fino ad esaurimento.

