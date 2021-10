Amt: nuova numerazione delle linee bus provinciali - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Nella prima settimana di novembre partirà la nuova numerazione delle linee provinciali. Il progetto si pone come obiettivo l’armonizzazione della numerazione delle linee urbane ed extraurbane. Questo consentirà, tra l’altro, il miglioramento delle informazioni relative ai servizi bus, urbani e provinciali, gestiti da AMT e le relative informazioni presenti alle fermate della rete di trasporto pubblico.

Si tratta di un ulteriore passo verso la completa integrazione dei due bacini di trasporto, genovese e metropolitano, che vede nell’unificazione del sistema di numerazione delle linee anche una semplificazione per i cittadini, che non troveranno più lo stesso numero su due linee bus che effettuano percorsi differenti.

Il nuovo sistema di numerazione provinciale sarà a tre cifre. Saranno utilizzati i numeri da 700 a 799 per le linee principali, da 800 a 899 per le linee secondarie e da 900 a 999 per le linee minori e stagionali. In pratica, verrà aggiunta una cifra prima dell’attuale numero: a titolo esemplificativo, l’attuale linea 82 (Santa Margherita Ligure FS – Portofino) diventerà 782, l’attuale linea 15 (Chiavari – Genova) diventerà 715. In pochi casi, per alcune linee periferiche, potrebbero esserci cambiamenti alla terza cifra.

Il cambio di numerazione non prevede alcuna variazione di servizio né modifiche degli attuali collegamenti, percorsi e orari. Contestualmente alla partenza del progetto, verranno modificati tutti gli strumenti di comunicazione al pubblico, tra cui le paline di fermata.

Si tratta di un progetto impegnativo che prevede la sostituzione di più di 5.000 paline di fermata in ambito provinciale e l’aggiornamento delle informazioni di 350 paline in ambito urbano, per quelle linee che partendo dal territorio metropolitano arrivano e attraversano anche Genova.

L’attività verrà portata avanti in maniera progressiva; la nuova numerazione partirà la prossima settimana dalle linee del Golfo Paradiso per essere poi applicata a tutte le altre linee del territorio provinciale del Levante, del Ponente e dell’entroterra. Saranno aggiornati progressivamente anche il sito internet e la APP AMT.

L’unificazione del sistema di numerazione delle linee bus di tutta l’area metropolitana, oltre a consentire un più agevole utilizzo della rete di trasporto pubblico di AMT da parte di cittadini e turisti, permetterà la realizzazione di importanti progetti di integrazione informatica tra le linee dei due ambiti territoriali.