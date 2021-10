Santa: Murder Mistery tra i più visti su Netflix - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

Ancora una soddisfazione per la Liguria in ambito cinematografico. Il film Murder Mistery, con Jennifer Aniston e Adam Sandler, girato in parte a Santa Margherita Ligure nel luglio del 2018, risulta tra i film più visti di sempre di Netflix.

Nelle scorse settimane, la piattaforma di streaming ha reso noto le classifiche dei suoi contenuti più visti divisi per categorie. Per quanto riguarda i film, Murder Mistery si piazza al 5° posto con 83 milioni di utenti nella classifica spettatori/account (account che hanno guardato almeno due minuti della serie TV o del film entro i primi 28 giorni su Netflix) e al 10° posto con 170 milioni di spettatori per numero di ore (calcolate entro i primi 28 giorni dalla pubblicazione).

Le scene di Murder Mistery girate a Santa Margherita Ligure hanno interessato l’area portuale; hanno coinvolto circa 300 persone, generato un indotto di oltre un milione di euro e portato nelle casse del Comune circa 125 mila euro.

Di seguito le due classifiche integrali

Film più visti su Netflix per numero di spettatori/account:

Extraction – 99 milioni

Bird Box – 89 milioni

Spenser Confidential – 85 milioni

6 Underground – 83 milioni

Murder Mistery – 83 milioni

The Old Guard – 78 milioni

Enola Holmes – 77 milioni

Project Power – 75 milioni

Army of the Dead – 75 milioni

Fatherhood – 75 milioni

Ecco invece i film Netflix più visti per numero di ore:

Bird Box – 282 milioni

Extraction – 231 milioni

The Irishman – 215 milioni

The Kissing Booth 2 – 209 milioni

6 Underground – 205 milioni

Spenser Confidential – 197 milioni

Enola Holmes – 190 milioni

Army of the Dead – 187 milioni

The Old Guard – 186 milioni

Murder Mystery – 170 milioni