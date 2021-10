Rapallo: riqualificazione edifici, dal Savoia alle case di salita Paxo - LevanteNews

In salita Paxo, nelle case di edilizia convenzionata, proseguono a pieno ritmo gli interventi di riqualificazione. Gli inquilini dopo anni di attesa e speranze vedono ora concretizzarsi le loro richieste; nel pomeriggio, nel corso di un sopralluogo effettuato dal sindaco Carlo Bagnasco, gli hanno manifestato la loro soddisfazione.

Le opere di riqualificazione sono state finanziate grazie agli extra oneri di urbanizzazione relativi alla ristrutturazione dell’Ex Hotel Savoia. L’idea vincente del sindaco Carlo Bagnasco e della sua giunta è stata quella di svincolare le strutture come il Savoia che, dopo anni di assurdi dinieghi delle precedenti maggioranze, stanno riqualificando zone vitali della città e, come in questo caso, hanno ricadute positive anche sulle case di salita Paxo.