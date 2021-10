Rapallo: morte dell'ex consigliere Faenza, due condanne - LevanteNews

Salvatore Faenza, ex consigliere comunale di Rapallo, massaro del Sestiere di San Michele e dipendente della ditta Boggia (vendita di auto Fiat), precipitò nell’aprile del 2016 dal tetto del capannone della stessa azienda sita a Rapallo in via Sciesa, in cui era stato ormai deciso l’ingresso della Coop. Una caduta mortale in cui Faenza, oltre ad altri traumi, riportò nove fratture alla scatola cranica. Morì dopo alcuni giorni.

Oggi per quell’infortunio sono stati condannati ad un anno ciascuno con la condizionale i due fratelli che gestivano la concessionaria di auto Boggia.