Pallanuoto: la Champions della Pro Recco sul satellite - LevanteNews

Da Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Champions della Pro Recco sarà ancora su Sky Sport. Per il quarto anno consecutivo le partite dei campioni d’Europa saranno trasmesse in esclusiva dall’emittente televisiva.

Si comincia questa sera, alle 19, con il match in casa del Marsiglia in diretta sul canale 254 con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico di Leonardo Binchi.

“Una grande notizia per tutti gli appassionati di pallanuoto – commenta il presidente Maurizio Felugo -, il nostro sport ha bisogno e soprattutto merita una vetrina come quella di Sky Sport che accompagna gli spettatori in un viaggio che va oltre la partita. Siamo felici che del nostro lavoro di comunicazione e della nostra intuizione abbia beneficiato tutto il movimento”.