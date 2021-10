Chiavari: giornata del dialogo cristiano-islamico - LevanteNews

In occasione della 20esima Giornata per il dialogo cristiano islamico, le Chiese cristiane e le comunità musulmane del Tigullio propongono un momento di ascolto e confronto che si svolgerà venerdì 29 ottobre 2021 in diretta su Telepace. Verranno proposte le testimonianze di Fra Stefano Luca, frate cappuccino a Milano, impegnato nella Summer School 2021 fra giovani cristiano e musulmani, e di Elhassan Abd Alla, ex presidente dei Giovani Musulmani italiani a Milano, che racconterà esperienze di dialogo in città.

In collegamento dalla casa della Gioventù di Rapallo, e dal Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, si riuniranno ospiti cristiani e musulmani. Sono invitati a partecipare giovani di entrambe le religioni, per un ascolto ed un confronto sui temi che verranno proposti.

“La cura del mondo ci riguarda” è il tema scelto per questa edizione. Diretta a partire dalle 21.10 su Telepace 1 canale 15.