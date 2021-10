Calcio, la Sampdoria ci prova ma l'Atalanta è più forte: finisce 3-1 - LevanteNews

Sampdoria: Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Silva, Askildsen, Gabbiadini, Caputo, Candreva. All. D’Aversa.

Atalanta: Musso; Lovato, Palomino, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All Gritti

Non basta una buona prestazione alla Sampdoria per fermare l’Atalanta: al Ferraris è 3-1 per la formazione allenata da Gasperini (oggi squalificato). Al vantaggio di Caputo rispondono Askildsen autorete, Zapata e Ilicic. D’Aversa senza Bereszynski squalificato e Augello out pe problemi extracampo lancia sulla destra Dragusin e a sinistra Murru. In mezzo torna Thorsby dalla squalifica mentre confermato il tridente partito tirolare contro lo Spezia, Gabbiadini, Caputo e Candreva.

La prima azione è dell’Atalanta al 4’ ma Zapata in diagonale manda fuori. Passano due minuti e Maehle di testa manda fuori un bel pallone ricevuto da Zappacosta. Al primo affondo però la Sampdoria trova il gol: è il 10’ Thorsby trova Caputo che di sinistro infila Musso. Un vantaggio che però dura poco perché quando l’Atalanta attacca è micidiale: nel giro di undici minuti la formazione nerazzurra ribalta il risultato prima grazie a una autorete di Askildsen che anticipa Zapata e poi con lo stesso colombiano bravo a saltare più in alto di Colley e Yoshida e a battere Audero. La Sampdoria, rispetto alle altre gare è in partita e soltanto Musso dice no ancora una volta a Caputo. Si va al riposo sul 2-1 per l’Atalanta.

Nel secondo tempo la Sampdoria potrebbe pareggiare con Caputo che però calcia male. D’Aversa rischia il tutto per tutto ma è l’Atalanta ad avere le occasioni migliori ma prima Dragusin su Malinovsky e poi Chabot (subentrato a Murru), su Ilicic evitano il peggio. I blucerchiati provano da fuori area a cercare la rete senza precisione. All’80 Zapata calcia a lato e al 94’ Ilicic chiude la pratica calciando di potenza per il 3-1 finale. Per i blucerchiati resta la buona prestazione da cui ripartire in vista della sfida in casa contro il Torino di sabato prossimo.