Sestri, volo test per la pista di atterraggio notturno - LevanteNews

Atterraggio di successo per il volo test per la validazione della pista notturna di Sestri Levante. L’elicottero, partito da Albenga, ha raggiunto il nuovo punto di atterraggio vicino all’uscita dell’autostrada, a lato della Floricoltura Garden Pastorelli all’imboccatura di via per Santa Vittoria senza difficoltà.

Pista di atterraggio che è stata possibile realizzare grazie alla disponibilità del gestore dell’area, Giorgio Banchero, che ne ha concesso l’uso permettendo di velocizzare le operazioni in caso di emergenza sanitaria. L’esperimento ha così confermato l’idoneità della nuova base aerea per atterraggio e decollo dei mezzi di soccorso del servizio 118 Liguria Soccorso, non solo di giorno ma anche di notte.

“Una importante soddisfazione per tutti i presenti, rappresentanti del servizio, dell’Amministrazione e della Commissione Elisoccorso Piemonte: da oggi diventa così concreta l’opportunità, per il nostro territorio, di potenziare la rete di Emergenza sanitaria di elisoccorso notturno e di garantire così ai cittadini l’accesso a un servizio immediato ed efficace”, ha dichiarato l’amministrazione comunale.