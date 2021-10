Sestri: "L'elicottero che può atterrare di notte" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Lega Nord

“Stasera ho assistito all’atterraggio del primo volo in notturna a Sestri Levante dell’elisoccorso di Regione Liguria con il velivolo di Airgreen. Un servizio importante per il nostro territorio che prima non esisteva. Un grande risultato per il Tigullio e il suo entroterra, dove sono state realizzate delle piazzole anche a Rezzoaglio e S. Stefano d’Aveto in cui l’elicottero potrà atterrare per le emergenze”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).