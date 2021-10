'Santa': sarà un altro Natale senza Santa Claus Village - LevanteNews

A Santa Margherita sarà un altro Natale, il secondo, senza l’ormai tradizionale “Santa Claus Village” inventato con tenacia da Massimiliano Zanasi e poi proseguito con entusiasmo da Augusto Sartori che lo aveva trasferito, ravvivando la zona, in via Gramsci. Ieri esisteva ancora forte la volontà di superare le difficoltà e varare la nuova edizione dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia. Stamattina la sofferta decisione. Il fatto è che il notevole afflusso turistico dell’estate non ha cancellato le ferite ancora aperte in tante aziende commerciali a causa della pandemia e il futuro è ancora incerto. Evidentemente il no è dovuto anche all’incertezza delle presenze turistiche nel periodo natalizio.