Recco, Cressi diventa partner della Pro - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Cressi diventa partner ufficiale della Pro Recco: l’azienda specializzata in attrezzatura sportiva per la subacquea e il nuoto sarà al fianco della squadra di pallanuoto più vincente al mondo, campione d’Europa in carica, per tutta la stagione 2021/2022.

Un’intesa naturale fondata su valori comuni: il mare come legame indissolubile nella storia di entrambi i brand, il rapporto simbiotico con la Liguria, il sacrificio e la costante ricerca dell’innovazione per vincere le sfide quotidiane.

“Siamo orgogliosi di unirci a Cressi, azienda a conduzione familiare che ha saputo evolvere negli anni rimanendo però saldamente ancorata alla nostra regione – afferma il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo -. Abbiamo un percorso molto simile, il mare è il nostro punto di partenza che ci ha portato a navigare sempre più lontano forgiando quella tempra che aiuta a superare le intemperie. Sentiamo di condividere la stessa identità e insieme costruiremo un futuro all’altezza della nostra storia. Lo sport, d’altronde, ci insegna ogni giorno l’importanza del gioco di squadra, ingrediente imprescindibile per raggiungere i propri obiettivi: il matrimonio con Cressi ci consentirà di crescere ancora e proiettarci con rinnovata fiducia negli impegni agonistici che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi”.