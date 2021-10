“Un fiore per tutti gli altri nostri cari”. Anche quest’anno le “Aquile del Golfo”, gruppo di giovani che fa capo alla parrocchia di San Giovanni Battista a Recco, per il 2 Novembre, celebrazione dei Defunti, porrà un fiore sulle tombe abbandonate di chi non ha più parenti che possano provvedervi. Un gesto di grande sensibilità.

In un manifesto un appello: “Saremo lieti se la Comunità vorrà partecipare con offerte o con fiori da donare”