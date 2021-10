Allarme per la presunta scomparsa di un fungaiolo sul monte Caucaso. L’uomo, 72 anni, non è arrivato all’appuntamento con un amico che ha dato l’allarme. Impegnati nella ricerca carabinieri, Croce rossa e i vigili del fuoco di Chiavari. Fortunatamente l’uomo è semplicemente arrivato in ritardo all’appuntamento con l’amico; anche le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione.