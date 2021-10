Levante: un nuovo bus elettrico tra le strade del Tigullio - LevanteNews

Il nuovo bus elettrico di Amt giovedì circolerà nel Tigullio: il mezzo percorrerà il Levante tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, attività propedeutica all’elettrificazione del trasporto pubblico su questa tratta. Il bus circolerà in prova anche tra Camogli e la Ruta.

L’autobus è un modello E- way di Iveco, 100% elettrico, zero emissioni, 9,5 metri di lunghezza per 2,3 metri di larghezza. Questa misura è nuova sul mercato ed è di particolare interesse per il sistema di trasporti di AMT. La sperimentazione ha l’obiettivo di testare manovrabilità e consumi del mezzo sul nostro territorio.