Lettere/ "Avegno e il parco nazionale di Portofino" - LevanteNews

Le Giunte di Recco Avegno Tribogna non vogliono concedere il vincolo sul crinale di Caravaggio non per difendere gli interessi dei legittimi proprietari ma solo per ricambiare il favore dei partiti romani che li hanno sponsorizzati. In Italia i cacciatori sono piu’ si 600.000 un bacino di voti da difendere anche a costo di sacrificare il bene locale.

Tutto il crinale del Caravaggio è già vincolato dalla dicitura “Complesso paesistico del Monte Esoli, naturale prosecuzione del promontorio di Portofino, con le cime Caravagli, Ampola, Esoli e Ruta, ricche di vegetzione mediterranea e antichi abitati nei comuni di Recco, Camogli, Rapallo e Santa Margherita Ligure – DecretoMinisteriale (24/04/1985), disciplinata dall’art. 142 del D.Lgs 42/2004 quindi i sindaci di Recco, Avegno, Tribogna la smettano di dire che difendono il territorio dai vincoli perché in realtà difendono solo la loro poltrona sacrificando il bene comune.