Lavagna: "Acquacoltura, opportunità per il turismo" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di “Aqua”

Questa mattina gli studenti del terzo anno dell’Accademia del turismo di Lavagna hanno visitato l’’impianto di acquacoltura di Aqua. I 18 ragazzi/e hanno partecipato a una lezione formativa su tecniche e opportunità dell’acquacoltura a livello locale e globale, con la possibilità di toccare con mano le pratiche più importanti del settore. A illustrare le tecniche più efficienti e le prospettive future dell’’acquacoltura è stato l’ingegnere Roberto Co’ – amministratore delegato di Aqua – che ha accompagnato gli studenti all’’interno dei vari reparti di produzione dell’’impianto di Lavagna.

I temi affrontati durante la giornata hanno permesso agli studenti di apprendere il ciclo produttivo dell’’acquacoltura off-shore legato alla sostenibilità dell’’attività dell’’impianto apprendendo le potenzialità di un settore in costante crescita e a sostegno della produzione Made in Italy.

Altro tema cardine della giornata sono stati gli aspetti relativi alle possibili sinergie tra acquacoltura e turismo, legati non solo alla fruizione culinaria del prodotto ma estendibili al turismo esperienziale come opportunità per l’’economia locale. L’impianto di Aqua infatti ha già portato avanti iniziative legate al turismo locale, organizzando visite guidate per i più curiosi all’’interno del proprio impianto a terra e delle vasche immerse a un miglio dalla costa.

All’’interno dello stabilimento gli studenti hanno potuto visitare il reparto dedicato alla selezione e al confezionamento del pescato, produzione del ghiaccio e la cella adibita a garantire il rispetto della catena del freddo; un’’occasione per apprendere sul campo i processi più efficaci per garantire la totale tracciabilità e sicurezza alimentare del prodotto.