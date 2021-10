Halloween diventa sponsor nella vendita delle zucche - LevanteNews

A volta basta un’idea per lanciare un prodotto. In Riviera in autunno, la stagione delle zucche, il prodotto viene impiegato in particolare per confezionare torte, ravioli, tortelli di zucca. Ora c’è chi ha deciso di incentivare il consumo di questo prodotto, simbolo di Halloween. Così nelle esposizioni di molti fruttivendoli sono apparse graziose zucche, con tanto di bocca e occhietti, incorniciate in un imballaggio di cartone che ricorda la ormai tradizionale festa di “dolcetto o scherzetto”. Il risultato è ottimo; le vendite delle zucche formato Halloween ha fatto un balzo avanti.