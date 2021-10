Chiavari: utilizzo dei droni, corso gratuito per giovani - LevanteNews

Da Ente Forma di Chiavari

Sempre più frequente è l’utilizzo dei droni nel monitoraggio di infrastrutture, nel rilevamento di eventi naturali o in ambito sportivo. La figura professionale è l’image processing operator (analista delle immagini) una qualifica richiesta dal mercato del lavoro – in particolare nel settore della tecnologia delle infrastrutture e delle telecomunicazioni – e per la cui formazione Ente Forma di Chiavari propone un percorso gratuito di studi.

I destinatari dell’offerta formativa sono giovani di età compresa tra i 18 e il 29 anni in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titoli superiori), non occupati e che non frequentano né la scuola né un corso di formazione.

Il corso, previsto in 3 moduli per un totale di 100 ore, prevede tra l’altro lo studio e l’approfondimento dei principali Sistemi Informativi Geografici (GIS), i software di fotogrammetria e l’ultilizzo dei principali programmi di editing e di ottimizzazione delle immagini.

Le iscrizioni sono aperte e, come già specificato, il corso è totalmente gratuito ed è previsto presso Ente Forma in viale Millo, 9 a Chiavari. Per informazioni 0185/306311 | mail info@enteforma.it | www.enteforma.it