Chiavari: spaccio di droga in centro, due arresti - LevanteNews

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Chiavari, coadiuvati nella fase esecutiva dal Nucleo Radiomobile di Genova, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 25 enne senegalese e un 45 enne nigeriano entrambi pregiudicati e domiciliati a Genova. I due, nell’ambito di un predisposto servizio teso al contrasto dello spaccio di droghe disposto dal Comando Provinciale, venivano sorpresi mentre occultavano in un’area verde situata in quel centro cittadino, oltre 30 grammi di eroina già suddivisa in piccole dosi. Perquisita l’abitazione, gli investigatori, rinvenivano nella disponibilità del fermato ulteriori 90 grammi della stessa sostanza e materiale idoneo al confezionamento, mentre il nigeriano veniva trovato in possesso di 30 grammi circa di cocaina. Gli arrestati sono stati associati presso il carcere di Genova – Marassi.