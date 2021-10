"Camogli: l'origine del suo nome tra leggenda e realtà" - LevanteNews

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto che in un opuscolo turistico diffuso dall’Amministrazione Comunale compaiono nel suo interno le origini del nome Camogli in lingua italiana e in lingua inglese definendo il nome di Camogli da “casa delle mogli” a “case a mucchi”

Considerando che tutto ciò può essere una piacevole battuta con gioco di parole, ma seriamente non costituisce l’origine antica del nome della nostra città

Secondo alcuni studiosi deriva dal nome del dio etrusco Camulio o Camulo (identificabile con il dio Marte) o da quello della divinità gallo-celtica Camolio, per altri sembra provenire dalla denominazione della popolazione di Casmonauti che abitavano la regione prima dei romani

Il nome di Camogli compare per la prima volta in un inno liturgico del basso Medioevo (1018-1045) in onore di San Giovanni Bono e la nascita del Santo è indicata in Villa Camuli Valle Rechi, perché pare nato nel territorio al confine tra Camogli e Recco

Interpella per conoscere se in futuro si intende arricchire le pubblicità turistiche con note culturalmente più profonde per l’antica storia della nostra città.