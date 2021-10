Calcio, Criscito freddo dal dischetto: il Genoa fa 1-1 contro lo Spezia - LevanteNews

Spezia: Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola. All Motta

Genoa: Sirigu; Cambiaso, Masiello, Vasquez, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Kallon, Destro, Ekuban. All. Ballardini

Il Genoa si salva su calcio di rigore realizzato dal solito Criscito e strappa un punto contro lo Spezia passato in vantaggio con autorete di Sirigu. Al Picco nel derby ligure è 1-1. Ballardini, che ha perso nella giornata di ieri Fares per infortunio (salterà anche il Venezia) si è affidato al 4-3-3 con Behrami al fianco di Rovella e Badelj. In difesa la buona notizia è rappresentata dal ritorno di Masiello (ultima colta contro il Napoli da titolare), che torna al centro della difesa con Vasquez mentre sugli esterni giocano Cambiaso e Criscito. In attacco l’inamovibile Destro con Kallon ed Ekuban.

Dopo un primo tempo molto brutto con solo due occasioni, una per parte la prima di Salcedo al 13’ e la seconda di Ekuban al 28’, nella ripresa succede di tutto con tante emozioni e lo Spezia che preme mettendo in difficoltà il Genoa. Dopo il palo colpito da Gyasi al 58’, lo stesso giocatore si divora il gol al 64’ mandando alto un cross di Colley (subentrato a Strelec). E’ il preludio al vantaggio dello Spezia che arriva al 66’ quando Colley dalla distanza calcia un bel pallone che Sirigu manda nella sua porta. Ballardini si sbilancia alla ricerca del pareggio ma sono i padroni di casa ancora pericolosi ma Sirigu si riscatta prima su Colley e poi su Nzola. All’85’ Caicedo, subentrato a Behrami viene atterrato da Provedel e l’arbitro concede il rigore segnato da Criscito. Nel recupero Nzola di testa manda lato per l’ultima azione della partita. Finisce così, per il Genoa domenica alle 15 altra sfida salvezza, stavolta al Ferraris arriva il Venezia