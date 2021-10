Sestri, abbandono di rifiuti: giro di vite sulle sanzioni - LevanteNews

Controlli e sanzioni per scoraggiare l’abbandono di rifiuti ingombranti e il mancato rispetto del regolamento di raccolta differenziata: è in atto nel comune di Sestri Levante e si è reso indispensabile a seguito del reiterarsi di episodi di varia natura, che vanno ad intaccare gli sforzi fatti dai cittadini in questi anni.

“Si tratta di atteggiamenti che non possono più essere tollerati e che richiedono un fermo intervento da parte per tutelare tutti coloro che si sono sempre impegnati per fare della nostra città un punto di riferimento virtuoso su queste tematiche – spiega in una nota l’Amministrazione comunale – Vi chiediamo pertanto di rispettare il regolamento, in quanto ogni eventuale violazione sarà segnalata e punita secondo la vigente normativa comunale”.