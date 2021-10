Serie D: il cammino del Sestri Levante nelle prossime settimane - LevanteNews

Quattro gare in casa, di cui due recuperi e tre in trasferta: è il calendario del Sestri Levante in vista delle prossime partite di campionato.

Domenica, ultimo del mese, trasferta in Piemonte in casa dell’Asti che ha pareggiato 1-1 contro il Città di Varese. Poi a seguire, il mercoledì la Coppa Italia a casa del Seravezza allenato dall’ex mister dei corsari Alberto Ruvo. Passano quattro giorni e in casa ci sarà il Borgosesia.

Non è finita, perché mercoledì 10 novembre primo dei due recuperi contro il Casale al Sivori. Il 14 novembre trasferta in terra lombarda in casa del Città di Varese. Dopo una settimana senza impegni il 21 novembre per i rossoblu derby contro l’Imperia. Il 24 invece è prevista la sfida al Saluzzo ancora una volta tra le mura amiche prima della chiusura del mese a Bra.