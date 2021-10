'Santa': corso di scrittura creativa; gli autori leggeranno i loro racconti - LevanteNews

E’ iniziato oggi, lunedì 25 ottobre, “Raccontami”: il corso di scrittura creativa tenuto a Santa Margherita Ligure dall’attore e autore Pino Petruzzelli. Esauriti tutti i 20 posti disponibili. Il corso, gratuito, è ospitato dallo Spazio Aperto di via dell’Arco: che, salvo novità delle prossime settimane, dovrebbe chiudere definitivamente i battenti il prossimo 31 dicembre. Il corso fa parte delle iniziative messe in cantiere dal gruppo “In punta di penna”, della biblioteca comunale di Santa Margherita, e dal gruppo Amici della Biblioteca. Massiccia la presenza femminile: solo quattro gli uomini iscritti. Il corso è stato organizzato anche negli anni scorsi: la novità di quest’anno è che alla fine i partecipanti saranno chiamati recitare (o leggere in pubblico) le loro creazioni.

Il saggio finale si terrà a Villa Durazzo nel Salone degli stucchi, al primo piano, lunedì 6 dicembre alle ore 15 nell’ambito della Manifestazione “Atmosfere Natalizie con Il Bello delle donne liguri” (dal 4 all’8 dicembre). Petruzzelli tiene le sue lezioni il lunedì pomeriggio, dalle 16 alle 18. Le prossime tre lezioni saranno l’ 8, il 15 e il 22 novembre 2021. Petruzzelli alla prima lezione ha subito ribaltato le aspettative dei partecipanti. “Per raccontare qualcosa non è sempre necessario che ci sia un fatto di cronaca, più o meno grave – ha detto – Tutto può essere raccontato, anche se non c’è “la notizia”. La cosa importante da capire è che chiunque racconta una cosa, la racconta partendo dalla sua visione, che è unica: quindi due persone possono percepire e raccontare la stessa cosa in modo diverso”. Da qui i 20 partecipanti dovranno partire per elaborare il loro “scritto creativo”.