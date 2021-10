Recco: una ricarica elettrica lunga oltre 36 ore - LevanteNews

Un’auto con targa olandese è collegata ad una colonnina per l’erogazione della corrente elettrica situata in via 4 Novembre, davanti al Comune di Recco. Il fatto anomalo è che l’auto è in quella posizione da almeno 36 ore. Nonostante i cavi di collegamento, la colonnina indica di essere disponibile per una nuova ricarica. Diverse le ipotesi. L’auto non è stata più rimossa perché dimenticata? Perché rubata? Perché i proprietari sono trattenuti altrove? Per risparmiare il ticket del parcheggio? Forse oggi i dubbi saranno sciolti.